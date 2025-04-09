Новый раунд переговоров России и США пройдет 10 апреля в Стамбуле

Новая встреча между представителями США и России запланирована на 10 апреля, переговоры пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Ранее МИД анонсировал, что встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. «На 10 апреля ориентир», — рассказал ТАСС источник.

Возглавлять российскую делегацию будет посол в США Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря по вопросам России и Центральной Европы Соната Коултер.

Россия и США с приходом к власти президента Дональда Трампа установили контакты на различных уровнях. Американский лидер и президент Владимир Путин дважды созванивались — 12 февраля и 18 марта.

Прошли две встречи сторон в Эр-Рияде — 18 февраля и 24 марта. Первая была посвящена двусторонним отношениям и украинской тематике, а вторая касалась вопроса безопасности судоходства в Черном море. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля. Тогда стороны обсудили создание условий для нормальной работы дипломатов.

С Путиным в Москве 13 марта встречался спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. 2–3 апреля с визитом в Вашингтоне побывал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.