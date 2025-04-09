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Спрос на коллекторов в России вырос в два раза

Источник:
«Известия»
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Число предложений о работе специалистам в области взыскания долгов (коллекторам) выросло вдвое за прошлый год и на четверть за первые три месяца 2025 года, рассказали в рекрутинговых сервисах.

В 2024 году предложений о работе для специалистов в области взыскания, или коллекторов, было опубликовано на 106% больше, чем в 2023 году, приводят «Известия» данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и коллекторского агентства АБК.

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«Из ключевых навыков для таких специалистов работодатели чаще всего указывают ответственность, обучаемость, стрессоустойчивость, взыскание задолженности, ведение отчетности, контроль кредиторской задолженности, работу с документами и ведение переговоров», — говорится в исследовании.

Рост потребности в коллекторах связан с ростом закредитованности населения. Банки заинтересованы в снижении просроченной задолженности, так как она снижает их прибыль, отметил доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.





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