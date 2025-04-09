Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию

Все мировые трагедии «начинались с агрессивных действий европейцев» и сейчас Европа вновь ополчилась на Россию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну. Ведь до Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Лавров напомнил, что все европейские страны участвовали в боях на стороне Адольфа Гитлера. По его словам, США стали лидерами свободного мира только после Второй мировой войны. Тогда уже американцы «инициировали большинство конфликтов на планете», добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

НАТО и ЕС неоднократно говорили о риске войны с Россией. Генсек альянса Марк Рютте ранее заявил, что НАТО необходимо «переключить мышление на военное время». Еврокомиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс призвал Европу «готовиться к худшему», чтобы быть готовой к конфронтации с Россией.

Москва же неоднократно отмечала, что Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО (в отличии от Запада) и поэтому говорить о том, что она хочет напасть на альянс, нелогично.