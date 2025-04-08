Microsoft протестирует увеличенное меню «Пуск»

Компания Microsoft увеличила размеры меню «Пуск» в тестовых сборках операционной системы Windows 11. При активации оно занимает 80% рабочего стола.

Измененное меню теперь одновременно отображает такие разделы, как «Закрепленные», «Рекомендуемые» и «Все приложения», пишет портал Windows Latest. Также в нем разрешается закрепить до 34 приложений.

В обновленном меню появилась возможность отключения списка с рекомендуемыми установленными программами, однако данное действие никак не влияет на габариты «Пуска», оно сохраняет увеличенные размеры.

Еще одним нововведением стало появление значка смартфона около поисковой строки. Нажатие на него открывает панель Phone Link. Также у пользователей появится возможность отображения всех приложений строками в сортируемом и прокручиваемом списке.

Пока неясно, появится ли увеличенное меню «Пуск» в стабильных версиях операционной системы. Скорее всего, компания примет окончательное решение после завершения финального тестирования.