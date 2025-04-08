НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев назвал возможные сроки перемирия с Россией

Источник:
Sibnet.ru
459 2

Перемирие России и Украины может быть объявлено в мае, сообщил в эфире 5-го канала секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или его реализация. Потому что, еще раз скажу, что это очень важно для наших партнеров из США», — сказал политик.

Костенко усомнился, что перемирие будет долгосрочным или ознаменует окончание конфликта. По его словам, армия России готовится к продолжению боевых действий, о чем свидетельствуют ее попытки «занять более выгодные тактические рубежи».

По итогам переговоров 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичной меры со стороны России. Президент России согласился на предложение о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.

Еще по теме
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Трамп заявил о приближении к миру на Украине
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Депутаты Госдумы остались без красной икры
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Обсуждение (2)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

сверкни своим фейс id) а то вдруг ты выглядишь на много лучше своих лет, подскажешь рецепт молодости...

jeryakob

Не прошло и нескольких лет. Следствие вели колобки

c2h5oh76

и даже здесь кастрюльки подгорают

Plaguer

Закончится т.к. штатам надоело тонуть в болоте без видимого результата: РФ не разрушена, а война требует...