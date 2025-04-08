Киев назвал возможные сроки перемирия с Россией

Перемирие России и Украины может быть объявлено в мае, сообщил в эфире 5-го канала секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Многие прогнозируют, что в мае все-таки договорятся о каком-то перемирии. Я не исключаю того, что может быть какой-то план перемирия или его реализация. Потому что, еще раз скажу, что это очень важно для наших партнеров из США», — сказал политик.

Костенко усомнился, что перемирие будет долгосрочным или ознаменует окончание конфликта. По его словам, армия России готовится к продолжению боевых действий, о чем свидетельствуют ее попытки «занять более выгодные тактические рубежи».

По итогам переговоров 11 марта в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичной меры со стороны России. Президент России согласился на предложение о 30-дневном моратории на удары по энергетическим объектам.