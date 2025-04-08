Ученые вывели лютоволков из «Игры престолов». ВИДЕО

Исследователи американской компании Colossal Biosciences воссоздали вымерший более 12 тысяч лет назад вид ужасных волков, которые получили известность благодаря культовому сериалу «Игра престолов».

Ученые извлекли ДНК ужасных волков из двух древних образцов — зуба возрастом 13 тысяч лет и черепа возрастом 72 тысяч лет, обнаруженных археологами на территории Северной Америки, сообщает пресс-служба компании.

Затем специалисты отредактировали 20 генов серых волков, создали эмбрионы из отредактированных клеток серых волков и имплантировали их суррогатным матерям-собакам. Из 45 эмбрионов выжили только трое.

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Щенков назвали Ромул, Рем и Кхалиси. У них наблюдаются отличительные черты, характерные для ужасных волков — они значительно больше обычных серых волков, а также имеют густую светлую шерсть.

Сейчас ужасных волков содержат на частном объекте на севере США. В перспективе аналогичную технологию Colossal Biosciences собираются использовать для воскрешения других вымерших животных — например, сумчатых волков и мамонтов.

В природе последние ужасные волки вымерли около 10—13 тысяч лет назад. По их образу писатель Джордж Мартин создал вид животных под названием «лютоволки» в серии романов «Песнь Льда и Огня», которая позднее была экранизирована под названием «Игра престолов».