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Попавший в больницу экстрасенс Александр Шепс вышел на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Попавший в больницу экстрасенс Александр Шепс вышел на связь и признался в своем телеграм-канале в любви к своей новой кошке.

«Ты даешь мне невероятный приток энергии и огромный стимул скорее вернуться домой и взять тебя на руки», — написал Шепс, опубликовав фотографию питомца.

Новый питомец экстрасенса
Новый питомец экстрасенса
Фото: © t.me/alexandersheps

Ранее он сообщил подписчикам, что у него дома появилось «маленькое чудо», которое он назвал «синеглазым проводником в тонкие миры».

Шепс получил травму в ходе съемок проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», которые проходили в башкирском селе Емметово. Ему потребовалась медицинская помощь, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Александр Шепс попал в больницу
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