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Диетолог назвала весенний авитаминоз устаревшим мифом

Источник:
Sibnet.ru
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Диетолог Елена Устинова развенчала миф о всеобщем весеннем авитаминозе. Дефицит витаминов в реальности не сезонная проблема, а результат неправильного питания.

«Весенний авитаминоз — это давно устаревший миф. Он актуален только при недостатке свежих продуктов. Современные люди получают витамины круглый год, что компенсирует нехватку витаминов в межсезонье», — объяснила Устинова в комментарии «Известиям».

Овощи и фрукты прошлого урожая действительно теряют часть полезных свойств. Однако необходимые витамины можно получать из цитрусовых, квашеной капусты, перца, замороженных ягод и животных жиров, пояснила она.

По словам специалиста, упадок сил весной распространенное явление. Правильное и сбалансированное питание поможет восстановить энергию в любое время года.

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Жизнь #Здоровье
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