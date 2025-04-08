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Ученые прочитали геномы загадочных обитателей Сахары

Источник:
Sibnet.ru
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Пустыня Сахара
Пустыня Сахара
Фото: NASA/JPL/NIMA

Международная группа археологов из Великобритании, Италии и Германии обнаружила, что около 7 тысяч лет назад на территории современной пустыни Сахара жила неизвестная человеческая популяция.

Ученые обнаружили в скальном убежище Такаркори на юго-западе Ливии останки 15 человек. Два тела принадлежали женщинам, которые жили примерно 7 тысяч лет назад. Останки сохранились, так как из-за условий в пещере превратились в естественные мумии.

Специалистам удалось извлечь ДНК из останков. Геномы показали, что эти люди были в значительной степени изолированы от других африканских популяций, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Согласно генетическому анализу, женщины принадлежали к популяции, которая отделилась от африканцев к югу от Сахары 60 тысяч лет назад, примерно в то же время, что и предки всех современных людей, которые поселились за пределами Африки.

При этом неясно, почему популяция была изолирована, если в то время Сахара представляла собой цветущий оазис с возможность скотоводства. Ученые считают генетическую обособленность обитателей региона одной из самых больших загадок.

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