Маск попросил генетиков создать домашних мамонтов

Самый богатый человек планеты Илон Маск в соцсети X призвал ученых создать миниатюрных домашних мамонтов после того, как американская компания Colossal Biosciences клонировала вымерших волков.

Colossal Biosciences ранее осуществила прорыв в работе по воскрешению вымерших животных, воскресив ужасных волков, вымерших примерно 12 тысяч лет назад.

Были «воскрешены» три волчонка. Ученые использовали ДНК из музейных образцов и клетки серого волка. Генетики ввели 20 изменений, чтобы воссоздать особенности ужасных волков: крупные размеры, мощные мышцы, белый окрас. В качестве суррогатных матерей использовались собаки.

Волчат назвали Рем, Ромул и Кхалиси. Щенки оказались на четверть крупнее своих сородичей. Комментируя успех компании, Маск попросил ее специалистов создать с помощью этой технологии миниатюрных мамонтов.