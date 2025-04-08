Анфиса Чехова предложила поменять название брака

Телеведущая и глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила заменить слово «брак» для улучшения демографической ситуации в России.

По мнению Чеховой, из-за неблагозвучия названия у заключающих союз людей появляется ощущение, что они «занимаются чем-то сомнительным». «Потому что говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет», — цитирует телеведущую издание «Подъем».

По ее словам, в партии решили устроить конкурс на новое название брака. Заявки на новое название брака будут принимать на сайте «Новых людей», для победителей будут предусмотрены призы.

Кроме того, Чехова призвала мужчин чаще ходить в декрет. Телеведущая уверена, что чем популярнее будет мужской декрет, тем больше женщин будут решаться рожать.