Китай «построил» виртуальный город для полиции

Цифровой двойник Шанхая создали в Китае. Полиция
использует его для тренировок, расследования преступлений и реагирования на
чрезвычайные ситуации.
Цифровой двойник создан с точностью до 3 сантиметров. Это позволяет
полиции виртуально изучать город, просматривать планы зданий и использовать данные
видеонаблюдения.
Проект запущен Шанхайским институтом геодезии и картографии, разработчики поделились подробностями в статье, опубликованной журналом Journal of Geomatics.
«Система объединяет данные воздушной и наземной съемки, 3D-моделирование и ИИ так, что патрульные могут виртуально входить в здания», — отметила руководитель проекта Цзэн Линфан.
В экстренных ситуациях система интегрирует данные видеонаблюдения из других источников. Это позволяет оперативно принимать решения и координировать действия полиции.
Создатели подчеркнули, что виртуальный Шанхай — это новый инструмент для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности