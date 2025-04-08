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Китай «построил» виртуальный город для полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Цифровой двойник Шанхая создали в Китае. Полиция использует его для тренировок, расследования преступлений и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Цифровой двойник создан с точностью до 3 сантиметров. Это позволяет полиции виртуально изучать город, просматривать планы зданий и использовать данные видеонаблюдения.

Проект запущен Шанхайским институтом геодезии и картографии, разработчики поделились подробностями в статье, опубликованной журналом Journal of Geomatics.

«Система объединяет данные воздушной и наземной съемки, 3D-моделирование и ИИ так, что патрульные могут виртуально входить в здания», — отметила руководитель проекта Цзэн Линфан.

В экстренных ситуациях система интегрирует данные видеонаблюдения из других источников. Это позволяет оперативно принимать решения и координировать действия полиции.

Создатели подчеркнули, что виртуальный Шанхай — это новый инструмент для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности

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Топ комментариев

GammiPluh

сверкни своим фейс id) а то вдруг ты выглядишь на много лучше своих лет, подскажешь рецепт молодости...

c2h5oh76

и даже здесь кастрюльки подгорают

Plaguer

Закончится т.к. штатам надоело тонуть в болоте без видимого результата: РФ не разрушена, а война требует...

GammiPluh

Да хай с ними с кострюлями) че на хохлов оглядываться