Китай «построил» виртуальный город для полиции

Ц ифровой двойник Шанхая создали в Китае. Полиция использует его для тренировок, расследования преступлений и реагирования на чрезвычайные ситуации.



Цифровой двойник создан с точностью до 3 сантиметров. Это позволяет полиции виртуально изучать город, просматривать планы зданий и использовать данные видеонаблюдения.



Проект запущен Шанхайским институтом геодезии и картографии, разработчики поделились подробностями в статье, опубликованной журналом Journal of Geomatics.

«Система объединяет данные воздушной и наземной съемки, 3D-моделирование и ИИ так, что патрульные могут виртуально входить в здания», — отметила руководитель проекта Цзэн Линфан.

В экстренных ситуациях система интегрирует данные видеонаблюдения из других источников. Это позволяет оперативно принимать решения и координировать действия полиции.

Создатели подчеркнули, что виртуальный Шанхай — это новый инструмент для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности