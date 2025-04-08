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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России

Источник:
Sibnet.ru
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Главный штаб, в котором планируются военные операции против России, находится в германском Висбаден, сообщил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«В этом штабе планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы», — передает слова экс-главкома издание «Страна.ua».

Залужный уточнил, что площадка в Германии стала эффективным инструментом взаимодействия Киева с западными партнерами — там велась координация военных операций против России и ударов дальнобойным оружием.

В частности, через штаб в германском Висбадене ВСУ получали американские разведданные о позициях российских войск.

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Оборона #Конфликты #Мир
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