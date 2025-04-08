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Россиянам назвали условия получения пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Социальный фонд России перечислил условия, которые требуются для назначения гражданину страховой пенсии.

Чтобы претендовать на назначение пенсии, россиянин должен выполнить три условия. В частности, выплату могут получить граждане, достигшие установленного возраста для выхода на пенсию. Для мужчин этот показатель составляет 64 года и старше, для женщин — 59 лет и старше.

Кроме того, требуется иметь минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. В 2025 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента достигает 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года. Механизм закреплен в законе «О страховых пенсиях», нормы которого вступили в силу в текущем году.

Мера предполагает увеличение пенсии с 1 февраля по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, получившего функции Пенсионного фонда с 2023 года.

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