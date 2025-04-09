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Инсайдер показал дизайн новых iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Изображения будущих смартфонов Apple iPhone 17 Pro, Pro Max и Air выложил в соцсети X известный инсайдер Majin Bu.

«Дизайн камер и корпусов определен. iPhone 17 Pro и Pro Max получат новую систему из трех камер, выполненную в виде горизонтальной полосы. iPhone 17 Air получит одну камеру», — написал Majin Bu.



Согласно утечкам, iPhone 17 Air получит толщину всего 5,5 миллиметра, что сделает его самым тонким смартфоном Apple. iPhone 17 Pro и Pro Max получат экраны 6,3 и 6,9 дюймов с частотой обновления 120 Гц. iPhone 17 Air — 6,6 или 6,9 дюйма. 

Majin Bu ранее публиковал правдивые данные о дизайне других гаджетов Apple. Это позволяет полагать, что новая информация также надежна. Официальный анонс iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.

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Топ комментариев

pepelmetal

Если кто-то не хочет в есэс, значит промосковский хохлогика)

mosquito__2010

а ты испытываешь стресс когда тебя за фейки вафлят ? только честно

c2h5oh76

чувак, ты ссылаешься на википедию, ты жидко облажался

Alex B 69

Улучшить демографию сменой названий...? 😀Даже у глупости есть предел, но похоже Анфиса об этом никогда...