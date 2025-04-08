Можно ли заходить в магазин с собакой

Федеральное законодательство не запрещает походы с собакой в магазин, но у регионов могут быть свои законы по этому поводу. Многое зависит от здравого смысла владельцев животных и доброй воли сотрудников торговой точки.

Закон «Об ответственном обращении с животными» не содержит указаний относительно того, что владельцы собак могут или не могут делать в магазинах. Законодательство лишь запрещает проживание животных в торговых заведениях. Но регионы могут самостоятельно устанавливать ограничения.

«Получается, что если в регионе проживания не принято такого нормативного акта (предусматривающего запреты и ограничения), то по общему правилу посещение магазина с собакой не запрещено», — отметил директор Департамента защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что «при этом различные запрещающие таблички и информационные знаки, устанавливаемые администрацией магазина, не будут иметь юридической силы — учитывая отсутствие законодательного запрета, потребитель имеет право посетить магазин со своим питомцем».

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Поэтому прежде чем идти в магазин вместе с собакой, нужно выяснить, не принят ли в конкретном регионе нормативный акт, устанавливающий запрет на посещение магазина с собакой.

Оптимальное решение для владельцев собак — заранее изучить, где их рады видеть с питомцем, а где нет. И, конечно же, не стоит посещать магазины «опасными породами» собак, тем более без намордника, предупредили в Роскачестве.