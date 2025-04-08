НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Можно ли заходить в магазин с собакой

Источник:
Sibnet.ru
270 1

Федеральное законодательство не запрещает походы с собакой в магазин, но у регионов могут быть свои законы по этому поводу. Многое зависит от здравого смысла владельцев животных и доброй воли сотрудников торговой точки.

Закон «Об ответственном обращении с животными» не содержит указаний относительно того, что владельцы собак могут или не могут делать в магазинах. Законодательство лишь запрещает проживание животных в торговых заведениях. Но регионы могут самостоятельно устанавливать ограничения.

«Получается, что если в регионе проживания не принято такого нормативного акта (предусматривающего запреты и ограничения), то по общему правилу посещение магазина с собакой не запрещено», — отметил директор Департамента защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков.

Он подчеркнул, что «при этом различные запрещающие таблички и информационные знаки, устанавливаемые администрацией магазина, не будут иметь юридической силы — учитывая отсутствие законодательного запрета, потребитель имеет право посетить магазин со своим питомцем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая порода кошек лучше?

Поэтому прежде чем идти в магазин вместе с собакой, нужно выяснить, не принят ли в конкретном регионе нормативный акт, устанавливающий запрет на посещение магазина с собакой.

Оптимальное решение для владельцев собак — заранее изучить, где их рады видеть с питомцем, а где нет. И, конечно же, не стоит посещать магазины «опасными породами» собак, тем более без намордника, предупредили в Роскачестве.

Еще по теме
Кошка с уникальным шахматным окрасом стала звездой Сети. ФОТО
Умер легендарный дагестанский кот Хатико
Новый окрас шерсти обнаружили у кошек. ФОТО
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
смотреть все
Жизнь #Звери #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Обсуждение (1)
Картина дня
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Трамп заявил о приближении к миру на Украине
Россиянам назвали условия получения пенсии
ВСУ завели наемников из Колумбии на границу с Курской областью
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

GammiPluh

сверкни своим фейс id) а то вдруг ты выглядишь на много лучше своих лет, подскажешь рецепт молодости...

jeryakob

Не прошло и нескольких лет. Следствие вели колобки

c2h5oh76

и даже здесь кастрюльки подгорают

Plaguer

Закончится т.к. штатам надоело тонуть в болоте без видимого результата: РФ не разрушена, а война требует...