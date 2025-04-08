Кладоискатель нашел уникальную древнеримскую монету

Британский кладоискатель-любитель нашел в поле редчайшую римскую монету с изображением императора Авла Вителлия. Ему удалось продать ее за 5 тысяч фунтов стерлингов.

Золотая монета датируется 69 годом нашей эры. Для Британии монеты этого периода считаются уникальными, так как обычно там находят римские монеты III-IV веков нашей эры. Находка была сделана вблизи города Кингсуинфорд, передает BBC News.

Нашедший монету Рон Уолтерс вел поиски на одних и тех же местах на протяжении шести лет, прежде чем его удача увенчалась драгоценной находкой. Он отдал находку на экспертизу специалистам Британского музея, которые подтвердили ее ценность.

Авл Вителлий правил всего восемь месяцев, поэтому монеты с его изображением обладают особой ценностью. Эксперты считают, что это первый золотой экземпляр с изображением Вителлия, найденный когда-либо на Британских островах.

По традиции, деньги от продажи разделили пополам между кладоискателем и владельцем земли, где была сделана находка. Монету приобрел коллекционер из Шотландии.