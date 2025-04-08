Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Новая пандемия рано или поздно случится, и это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«По официальным данным, [от COVID-19] погибли 7 миллионов человек, но мы оцениваем истинное число в 20 миллионов», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса, сказанные им на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

Глава ВОЗ отметил, что «следующая пандемия не будет ждать». По его словам, она может разразиться «через 20 лет или более, а может и завтра». «Это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — сказал он.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мире с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. В мире зарегистрировано 777 684 506 случаев заражения коронавирусом и 7 092 720 летальных исходов.