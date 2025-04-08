Найдено дерево, притягивающее молнии на конкурентов

Уникальный вид дерева Dipteryx oleifera, которое не только выдерживает удары молний, но и использует их для уничтожения конкурентов, обнаружили в тропических лесах Панамы ученые из Института исследований экосистем Кэри (CIES).

«Dipteryx oleifera выживает после ударов молний. При этом повреждаются соседние растения и лианы. Это дает дереву конкурентное преимущество», — рассказал исследователь Эван Гора в комментарии журналу New Phytologist.

Ученые отслеживали удары молний с помощью специальной аппаратуры. Исследовано почти сто случаев, во всех случаях оказалось, что Dipteryx oleifera практически не повреждается. При этом деревья сами «притягивают» разряды.

Эксперт отметил, что деревья фактически используют молнии для борьбы с конкурентами. Это уникальный пример подобной приспособляемости растений.