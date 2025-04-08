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Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Глубинное государство (deep state) велело европейским структурам продолжать военные действия на Украине, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Deep state поручил европейским структурам продолжать войну на Украине. До этого американские структуры также были подключены к этому процессу. Сейчас deep state эксклюзивно поручил европейским структурам продолжать войну на Украине», — приводит РИА Новости слова Кобахидзе, сказанные им журналистам.

Он отметил, что то же самое происходит с финансированием организаций, которые занимаются «антигосударственными процессами», в том числе в Грузии, — эти организации теперь финансируются только из ЕС.

Кобахидзе подчеркнул, что deep state использует европейскую бюрократию для своих целей, но у Грузии свои национальные интересы, которые заключаются в том, чтобы «не допустить то, что произошло на Украине».

У Украины разрушения и огромные жертвы, зато хорошее отношения с европейской бюрократией, отметил грузинский премьер. По его словам, Грузии удалось избежать подобного сценария и открытия второго фронта противостояния с Россией, что рассердило deep state, заключил Кобахидзе.

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GammiPluh

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jeryakob

Не прошло и нескольких лет. Следствие вели колобки

c2h5oh76

и даже здесь кастрюльки подгорают

Plaguer

Закончится т.к. штатам надоело тонуть в болоте без видимого результата: РФ не разрушена, а война требует...