Катерам запретили гнать волны и устраивать гонки у пляжей

Новые правила пользования маломерными судами запретят катерам и гидроциклам устраивать гонки и гнать волны возле пляжей, а также обяжут всех вступивших на борт носить спасательные жилеты.

В России зарегистрировано больше полутора миллионов маломерных судов — лодок, катеров, гидроциклов и яхт. Их владельцы обязаны соблюдать Правила пользования маломерными судами. МЧС опубликовало проект обновленных правил.

Особо в новых правилах прописано требование соблюдать безопасный скоростной режим, чтобы в любой ситуации успеть остановиться или сманеврировать.

Новая редакция правил запрещает гонять на катерах и гидроциклах, создавая волнообразование, в границах портов, пристаней, баз для стоянок маломерных судов, пляжей и других мест массового отдыха, а также около судов, занятых водолазными работами.

Обновленные правила также обяжут всех ступивших на борт маломерного судна носить спасательные жилеты даже на якоре.