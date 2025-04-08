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ВСУ завели наемников из Колумбии на границу с Курской областью

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) завели наемников из Колумбии в район урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Минобороны России заявило, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал РИА Новости источник в группировке «Север» со ссылкой на данные разведки.

По его словам, штурмовым подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-ого полка морской пехоты в районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области противостоят не только солдаты ВСУ, но и колумбийские наемники.

Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

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