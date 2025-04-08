НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыт реальный размер индексации пенсий в 2026 году

Источник:
ТАСС
294 1

Размер индексации пенсий в России ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсионные выплаты, сказал комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов

«Допустим, в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 000 рублей. Если инфляция составит 5%, с февраля следующего года сумма пенсии может подняться до 24 150 рублей», — объяснил в интервью ТАСС Гаврилов.

В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24 633 рублей. «В итоге за год, по его словам, фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен», — отметил депутат.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Законодательно предусмотрено, что в феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России.

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — сказал Гаврилов.

Еще по теме
Россиян призвали сдать монеты
Российский флаг появится на новых банкнотах
Зафиксированы сбои в работе российских банков
Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей
смотреть все
Экономика #Деньги #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Обсуждение (1)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
16
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран