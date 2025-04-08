Раскрыт реальный размер индексации пенсий в 2026 году

Размер индексации пенсий в России ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсионные выплаты, сказал комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов

«Допустим, в 2025 году человек получает страховую пенсию в размере 23 000 рублей. Если инфляция составит 5%, с февраля следующего года сумма пенсии может подняться до 24 150 рублей», — объяснил в интервью ТАСС Гаврилов.

В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24 633 рублей. «В итоге за год, по его словам, фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен», — отметил депутат.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Законодательно предусмотрено, что в феврале выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции, а в апреле прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России.

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — сказал Гаврилов.