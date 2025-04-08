Трамп заявил о приближении к миру на Украине

Россия, Соединенные Штаты и Украина приближаются к мирным договоренностям, но Вашингтон не удовлетворен текущей ситуацией, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся. Но мне не нравятся все бомбардировки последней недели или около того. Это ужасно», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они висят в воздухе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. По его словам, это зависит от российских и американских переговорщиков.