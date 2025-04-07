Турция остановила экспорт лимонов

Турция временно приостановит экспортные поставки лимонов с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса, сообщило Министерство торговли Турции.

«Экспорт лимонов временно приостановлен с 8 апреля 2025 года. Это решение было принято в целях защиты внутреннего спроса и безопасности поставок после холодной погоды и заморозков, наблюдавшихся по всей стране», — говорится в сообщении.

В 2024 году из Турции за рубеж было отправлено 1 миллион 639 тысяч тонн цитрусов. Экспорт цитрусов принес в прошлом году более миллиарда долларов. Первое место в распределении экспорта в 2024 году заняла Россия, объем экспорта составил 375 миллионов долларов.

Турция — крупнейший поставщик лимонов в Россию, около половины всего объема лимонов Россия закупает в этой стране. Россия также закупает лимоны в ЮАР, у Аргентины и Китая.