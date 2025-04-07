Путин ввел запрет на навязывание дополнительных услуг

Запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг вводится в России. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ, размещенный на официальном портале официального опубликования правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Он вносит изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей».

Новая норма предусматривает, что продавцам при заключении договоров купли-продажи и оказания услуг будет запрещено проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Если же потребителю все-таки нужны дополнительные услуги, работы или товары, то он должен будет подтвердить это отдельно в письменной форме.

Если навязанные дополнительные товары, работы или услуги оплачены, то потребитель сможет потребовать от продавца возврата денег. Возврат, согласно закону, производится в течение трех дней с момента получения требования.

Законопроект был внесен правительством РФ. Изменения позволят усилить защиту прав потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые не используют подобные уловки, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.