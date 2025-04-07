Россиян призвали сдать монеты

Банк России запустил акцию «Монетная неделя», в рамках которой желающие могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах, сообщается на сайте регулятора.

Акция продлится с 7 по 19 апреля. В этом году в ней будут участвовать более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков. Подробная информация об условиях и адресах участников — на сайте акции.

Участники будут принимать монеты у граждан без комиссии. Отмечается, что в отделениях банков можно сразу зачислить обменянную сумму на счет.

В 2024 году акция проводилась дважды. В результате люди вернули в оборот 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Вес собранной мелочи составил 336 тонн, это более пяти железнодорожных вагонов.