НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Раскрыт способ правильно разговаривать с собаками

Источник:
Sibnet.ru
166 0

Швейцарские ученые из Женевского университета выяснили, что собаки воспринимают человеческую речь по-своему — скорость восприятия информации у них вдвое ниже, чем у человека.

Команда проанализировала с помощью электроэнцефалографии речь 27 человек, говорящих на пяти языках с другими людьми, а также 22 человек, которые обращаются на этих же языках к собакам. Кроме того, исследователи изучили вокализации 30 псов.

Исследование, опубликованное журналом PLOS Biology, показало, что речь человека вдвое быстрее темпа, с которым собаки издают звуки для общения. Люди произносят около четырех слогов в секунду, а псы лают, рычат и скулят со скоростью около двух вокализаций в секунду.

«У людей и собак разные системы обработки звуков. Мозг собак реагирует на речь в дельта-ритмах, а мозг людей — в тета-ритмах. Так замедленная речь улучшит понимание собак и поможет лучше общаться с питомцами», — отметили исследователи.

Авторы открытия уверены, что результаты эксперимента помогут улучшить взаимодействие людей и их четвероногих друзей. Для такого эффекта достаточно использовать замедление речи при разговоре с домашними животными.

Еще по теме
Ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу
Найдены разлагающие пластик микробы
Речь шимпанзе оказалась схожа с человеческой
Скрученные стержни сохранили рекордный объем энергии
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин ввел запрет на навязывание дополнительных услуг
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
Заработали ультракороткие ОСАГО на 24 часа
Грузия задумалась о возвращении Абхазии и Южной Осетии
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Тимошенко заявила о скором завершении конфликта на Украине
12
Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО