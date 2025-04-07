Раскрыт способ правильно разговаривать с собаками

Швейцарские ученые из Женевского университета выяснили, что собаки воспринимают человеческую речь по-своему — скорость восприятия информации у них вдвое ниже, чем у человека.

Команда проанализировала с помощью электроэнцефалографии речь 27 человек, говорящих на пяти языках с другими людьми, а также 22 человек, которые обращаются на этих же языках к собакам. Кроме того, исследователи изучили вокализации 30 псов.

Исследование, опубликованное журналом PLOS Biology, показало, что речь человека вдвое быстрее темпа, с которым собаки издают звуки для общения. Люди произносят около четырех слогов в секунду, а псы лают, рычат и скулят со скоростью около двух вокализаций в секунду.

«У людей и собак разные системы обработки звуков. Мозг собак реагирует на речь в дельта-ритмах, а мозг людей — в тета-ритмах. Так замедленная речь улучшит понимание собак и поможет лучше общаться с питомцами», — отметили исследователи.

Авторы открытия уверены, что результаты эксперимента помогут улучшить взаимодействие людей и их четвероногих друзей. Для такого эффекта достаточно использовать замедление речи при разговоре с домашними животными.