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Ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу

Источник:
STAR Protocols
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Ученые разработали инновационный способ имитации человеческой кожи с помощью 3D-печати. Результаты исследований опубликованы в журнале STAR Protocols.

Исследователи из Университета Граца (Австрия) и Института Веллора (Индия) «распечатали» кожу из гидрогеля и клеток, способных самостоятельно расти, используя гель в качестве источника энергии.

«Искусственная кожа повторяет структуру и свойства настоящей. Пока индийские коллеги тестируют полученные образцы, выращивание кожи занимает две-три недели», — отмечается в статье.

Инновационная технология — прорывная для косметической индустрии. Искусственная кожа позволит тестировать новую косметику без опытов на животных, уже запрещенных в ряде стран.

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