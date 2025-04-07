Ученые напечатали на 3D-принтере искусственную кожу

Ученые разработали инновационный способ имитации человеческой кожи с помощью 3D-печати. Результаты исследований опубликованы в журнале STAR Protocols.

Исследователи из Университета Граца (Австрия) и Института Веллора (Индия) «распечатали» кожу из гидрогеля и клеток, способных самостоятельно расти, используя гель в качестве источника энергии.

«Искусственная кожа повторяет структуру и свойства настоящей. Пока индийские коллеги тестируют полученные образцы, выращивание кожи занимает две-три недели», — отмечается в статье.

Инновационная технология — прорывная для косметической индустрии. Искусственная кожа позволит тестировать новую косметику без опытов на животных, уже запрещенных в ряде стран.