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Найдены разлагающие пластик микробы

Источник:
Sibnet.ru
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Российский ученый Максим Кондратьев из Института биофизики клетки РАН обнаружил микроорганизмы, разрушающие различные виды пластика. Это открытие может решить проблему загрязнения окружающей среды.

Кондратьев и его коллеги выделили микроорганизмы, способны разлагать полимеры, в прибрежных водах Сахалина, сообщается в официальном телеграм-канале биостанции «Анива».

«Открытие поможет в борьбе с загрязнением пластиком. Пластиковый мусор — серьезная экологическая проблема. Даже переработанный пластик загрязняет окружающую среду», — отметил Кондратьев.

На сегодня известны и другие микроорганизмы, разлагающие пластик (Ideonella sakaiensis, Vibrio ruber, Pestalotiopsis microspora). Они используют пластик как источник энергии.

Не все ученые поддерживают использование микроорганизмов для разложения пластика, так как подобный метод требует оценки всех сопутствующих рисков.

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