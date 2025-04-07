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Ученые заподозрили заселение Луны микробами

Источник:
Sibnet.ru
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Земные микроорганизмы могут выживать в постоянно затененных регионах на лунных полюсах, выяснила международная группа ученых из США и Канады. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Ассоциации космических исследований университетов.

Специалисты изучили лунные области, которые не видели солнечного света миллиарды лет. Они представляют собой уникальную среду с крайне низкими температурами и защитой от ультрафиолетового излучения.

В частности, ученые оценили условия в лунных кратерах Шеклтон и Фаустини, которые рассматриваются как потенциальные места будущей посадки научной миссии в рамках программы Artemis.

Ученые отметили, что подобные области представляют собой одни из самых защищенных сред в Солнечной системе. Они могут сохранять микроорганизмы в течение десятилетий. Микробы в таких местах не размножаются, но остаются жизнеспособными.

Если затененные регионы Луны заражены земными микробами, то дальнейшие исследования земного спутника могут оказаться искаженными, предупреждают специалисты.

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