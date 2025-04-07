Речь шимпанзе оказалась схожа с человеческой

Шимпанзе бонобо создают сложные и значимые комбинации звуков, напоминающие словосочетания из человеческой речи, выяснили ученые из Университета Цюриха.

Группа ученых под руководством профессора Мелиссы Берт изучила систему общения диких бонобо в Конго. Они записали более 700 вокализаций и их комбинаций и выяснили, что шимпанзе объединяют отдельные звуки в сложные сообщения.

«Бонобо собирают новые смыслы из отдельных звуков. Это отличается от систем общения других животных, где звуки просто суммируются. Это делает их язык похожим на человеческий», — утверждают ученые в работе, опубликованной в журнале Science.

Исследователи создали «семантическую карту», показывающую связь между звуками и их смыслом. С ее помощью они выделили семь основных типов звуков и четыре композиционные структуры. Выяснилось, что смысл комбинации звуков зависит от смысла отдельных звуков, это похоже на человеческий язык.

Три из четырех структур оказались не совсем обычными. Ученые уверены, что бонобо используют комбинации звуков для выражения более тонких оттенков смысла, это свидетельствует о развитой системе коммуникации.