НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Речь шимпанзе оказалась схожа с человеческой

Источник:
Sibnet.ru
156 0

Шимпанзе бонобо создают сложные и значимые комбинации звуков, напоминающие словосочетания из человеческой речи, выяснили ученые из Университета Цюриха.

Группа ученых под руководством профессора Мелиссы Берт изучила систему общения диких бонобо в Конго. Они записали более 700 вокализаций и их комбинаций и выяснили, что шимпанзе объединяют отдельные звуки в сложные сообщения.

«Бонобо собирают новые смыслы из отдельных звуков. Это отличается от систем общения других животных, где звуки просто суммируются. Это делает их язык похожим на человеческий», — утверждают ученые в работе, опубликованной в журнале Science.

Исследователи создали «семантическую карту», показывающую связь между звуками и их смыслом. С ее помощью они выделили семь основных типов звуков и четыре композиционные структуры. Выяснилось, что смысл комбинации звуков зависит от смысла отдельных звуков, это похоже на человеческий язык.

Три из четырех структур оказались не совсем обычными. Ученые уверены, что бонобо используют комбинации звуков для выражения более тонких оттенков смысла, это свидетельствует о развитой системе коммуникации.

Еще по теме
Скрученные стержни сохранили рекордный объем энергии
Антигравитационный двигатель ветерана NASA нарушил законы физики
Новый окрас шерсти обнаружили у кошек. ФОТО
Доказано уничтожение библейских Содома и Гоморры взрывом
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран
12
Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО