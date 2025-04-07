Российский флаг появится на новых банкнотах

Центробанк рассмотрит инициативу разместить флаг России на новых модификациях купюр, сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.

«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что, в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — цитирует Прокофьева РИА Новости.

Инициатива наносить на рублевые банкноты российский флаг поступила от главы Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова. Он отметил, что денежные знаки «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом».

В настоящее время Центробанк разрабатывает новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей, ее планируется представить до конца года. До конца текущего года также будет презентован обновленный дизайн тысячерублевой купюры.