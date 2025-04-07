НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российский флаг появится на новых банкнотах

Источник:
Sibnet.ru
371 3

Центробанк рассмотрит инициативу разместить флаг России на новых модификациях купюр, сообщил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ Василий Прокофьев.

«Внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что, в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот», — цитирует Прокофьева РИА Новости.

Инициатива наносить на рублевые банкноты российский флаг поступила от главы Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова. Он отметил, что денежные знаки «обладают колоссальным пропагандистским потенциалом».

В настоящее время Центробанк разрабатывает новый дизайн банкноты номиналом 500 рублей, ее планируется представить до конца года. До конца текущего года также будет презентован обновленный дизайн тысячерублевой купюры.

Еще по теме
Зафиксированы сбои в работе российских банков
Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей
Китай ответил на американские пошлины «зеркалом»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Обсуждение (3)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран
12
Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО