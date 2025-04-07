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Фестиваль Grelka в Шерегеше: даты и расписание

Источник:
Sibnet.ru
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Сноубордистка на GrelkaFest
Фото: © GrelkaFest

Горнолыжно-карнавальный фестиваль GrelkaFest 2025 начнется на кузбасском курорте Шерегеш 10 апреля и продлится четыре дня. В этом году он посвящен космической теме — организаторы устроят первое «межгалактическое путешествие» на лыжах и сноубордах, сообщила пресс-служба мероприятия.

GrelkaFest проведет семь креативных спусков и впервые — флешмоб «Запуск космического корабля» (12 апреля в 20.00).

Участников фестиваля также ожидают традиционный чемпионат по прыжкам на сноубордах и лыжах в бассейн, конкурс горнолыжной красоты «Мисс Шерегеш», Dance Battle и выступление хедлайнеров.

Расписание спусков GrelkaFest 2025

  • «Красная дорожка» — 10 апреля в 16.00
  • «Свадебный спуск» — 11 апреля в 12.00
  • «Карнавальный спуск» — 11 апреля в 16.00
  • «Совершеннолетний спуск» — 12 апреля в 12.00
  • «Космический спуск» — 12 апреля в 16.00
  • «Ночной космический спуск» — 12 апреля в 21.30
  • «Пижамный спуск» — 13 апреля в 12.00

Все спуски проходят по учебной трассе на секторе А.

«Мисс Шерегеш» будут выбирать два дня. 11 апреля в 11.00 участницы продемонстрируют навыки катания, а в 15.00 на главной сцене покажут танцевальное шоу. 12 апреля претендентки на корону покажут творческий номер в 15.00. Финал конкурса — в 16.30.

Хедлайнерами фестиваля стали The Hatters и «Иванушки International». Первые выступят 11 апреля в 18.30. Вторые — 12 апреля в 18.30. Вход на концерты свободный.

Первый горнолыжный фестиваль GrelkaFest состоялся в 2013 году и привлек внимание массовым спуском в купальниках. В последующие годы бикини-спуск устанавливал все новые и новые рекорды по количеству участников. В 2021 году зафиксировали 1772 человека. Затем организаторы отказались от официальных рекордов, и спуск стал называться «Летним» или «Совершеннолетним».

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