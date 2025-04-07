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Искусственный интеллект мастерски подделал документы

Источник:
Sibnet.ru
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Поддельные чеки за обеды
Поддельные чеки за обеды
Фото: © Deedy Das / Х

Новая модель искусственного интеллекта от компании OpenAI генерирует текст на изображениях гораздо лучше прежних версий. Это позволяет создавать очень правдоподобные подделки документов.

Подделывать можно не только чеки, но и налоговые формы, паспорта, свидетельства, выяснили пользователи. Директор венчурной компании Menlo Ventures Диди Дас опубликовал в соцсети X поддельную фотографию чека из ресторана. Изображение выглядит очень убедительно.

«Теперь официально верить нельзя ничему, что вы видите в интернете. Генераторы изображений достигли высокого уровня реалистичности. Это требует разработки методов проверки достоверности информации», — отметил эксперт.

По его словам, прогресс в области искусственного интеллекта создает новые угрозы. Теперь властям потребуется разрабатывать новые методы борьбы с подделкой документов.

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