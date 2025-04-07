Искусственный интеллект мастерски подделал документы

Новая модель искусственного интеллекта от компании OpenAI генерирует текст на изображениях гораздо лучше прежних версий. Это позволяет создавать очень правдоподобные подделки документов.



Подделывать можно не только чеки, но и налоговые формы, паспорта, свидетельства, выяснили пользователи. Директор венчурной компании Menlo Ventures Диди Дас опубликовал в соцсети X поддельную фотографию чека из ресторана. Изображение выглядит очень убедительно.



«Теперь официально верить нельзя ничему, что вы видите в интернете. Генераторы изображений достигли высокого уровня реалистичности. Это требует разработки методов проверки достоверности информации», — отметил эксперт.

По его словам, прогресс в области искусственного интеллекта создает новые угрозы. Теперь властям потребуется разрабатывать новые методы борьбы с подделкой документов.