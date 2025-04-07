НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Как хранить резину без дисков

Источник:
Sibnet.ru
168 0

Неправильное хранение шин без дисков приведет к деформации покрышек. Главное — не складывать их надолго штабелями.

Резину без дисков хранят исключительно вертикально — потому что протекторная часть толще и жестче боковины. Шины нужно поставить на сухое твердое покрытие или разместить в таком положении на стеллажах.

Подвешивать шины без дисков нельзя: это может привести к деформации плечевой зоны, которая прилегает к диску и обеспечивает герметичность колеса. В таком случае колесо может подтравливать воздух.

Как хранить шины

ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение» допускает хранение резины без дисков в стопках, если ширина профиля меньше 205 миллиметров. В таком случае их надо перекладывать каждые три месяца.

Шины можно хранить в подвале дома, гараже, сарае, застекленном балконе. Главное, чтобы на резину не попадал солнечный свет и вода. Также покрышки нужно держать вдали от источников тепла и различных химикатов.

Какие ошибки допускают при хранении шин
Еще по теме
«Москвичи» будут работать в такси на Кубе
УАЗ собрал первый серийный автомобиль на Кубе
Представлен первый в мире роботизированный конь. ВИДЕО
Солнечный электромобиль Aptera прошел тест-драйв
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран
12
Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО