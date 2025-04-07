Как хранить резину без дисков

Неправильное хранение шин без дисков приведет к деформации покрышек. Главное — не складывать их надолго штабелями.

Резину без дисков хранят исключительно вертикально — потому что протекторная часть толще и жестче боковины. Шины нужно поставить на сухое твердое покрытие или разместить в таком положении на стеллажах.

Подвешивать шины без дисков нельзя: это может привести к деформации плечевой зоны, которая прилегает к диску и обеспечивает герметичность колеса. В таком случае колесо может подтравливать воздух.

ГОСТ Р 54266-2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение» допускает хранение резины без дисков в стопках, если ширина профиля меньше 205 миллиметров. В таком случае их надо перекладывать каждые три месяца.

Шины можно хранить в подвале дома, гараже, сарае, застекленном балконе. Главное, чтобы на резину не попадал солнечный свет и вода. Также покрышки нужно держать вдали от источников тепла и различных химикатов.