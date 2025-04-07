Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, спрогнозировав полную перезагрузку украинской власти.

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая. И это очень оптимистично, и сейчас у нас все к этому идет. И это очень-очень важно для всех нас», — приводит украинское издание «Страна» заявление Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» отметила, что после завершения боевых действий произойдут кардинальные перемены в украинской власти. «Так вот, когда все это закончится, обязательно будет тотальная перезагрузка», — сказала она.

Тимошенко в марте встречалась с высокопоставленными представителями Белого дома. Встречи в США также проводились с представителями экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), экс-главкомом ВС Украины Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году.