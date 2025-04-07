НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гидрометцентр объяснил причину пронесшихся по Сибири ураганов

Источник:
ТАСС
397 0

Столкновение мощных циклонов и антициклонов привело к ураганным ветрам, бушевавшим накануне в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 5 апреля штормовой ветер накрыл ряд регионов Сибири. В Кузбассе, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия, Новосибирской и Иркутской областях фиксировали массовые отключения электроэнергии. В ряде мест наблюдалось усиление ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКлимат «раскачался»: впереди жара и метели

«Ураганные ветры, которые наблюдались в Сибири, связаны с хорошо выраженным циклоном в центре Сибири и хорошо выраженным антициклоном, то есть произошло смещение области низкого давления к югу, к антициклону», — сказал ТАСС Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра назвал это явление «высокоградиентным полем, когда на небольшом пространстве происходит существенно большой перепад давления». «Также большое различие температур привело к обострению фронтального раздела», — добавил Вильфанд.

Еще по теме
Гидрометцентр пообещал морозы в ряде регионов Сибири
Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в Сибири
Похолодание пришло в Сибирь после рекордного тепла
Гидрометцентр пообещал рекордную жару в 2025 году
смотреть все
Жизнь #Погода
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
Зеленский допустил уступку территорий России
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара
16
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
15
Зеленский допустил уступку территорий России
14
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран
12
Массовые пожары охватили Красноярский край. ФОТО