Гидрометцентр объяснил причину пронесшихся по Сибири ураганов

Столкновение мощных циклонов и антициклонов привело к ураганным ветрам, бушевавшим накануне в Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 5 апреля штормовой ветер накрыл ряд регионов Сибири. В Кузбассе, Алтайском крае, Республиках Алтай и Хакасия, Новосибирской и Иркутской областях фиксировали массовые отключения электроэнергии. В ряде мест наблюдалось усиление ветра до ураганного с порывами 33 метров в секунду и более.

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«Ураганные ветры, которые наблюдались в Сибири, связаны с хорошо выраженным циклоном в центре Сибири и хорошо выраженным антициклоном, то есть произошло смещение области низкого давления к югу, к антициклону», — сказал ТАСС Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра назвал это явление «высокоградиентным полем, когда на небольшом пространстве происходит существенно большой перепад давления». «Также большое различие температур привело к обострению фронтального раздела», — добавил Вильфанд.