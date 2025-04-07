«Москвичи» будут работать в такси на Кубе

Таксопарк из автомобилей «Москвич» планируют создать на Кубе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич"», — написал Собянин в телеграм-канале.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита на Кубу 4 апреля рассказал, что российская сторона в рамках «проекта по организации таксопарка в Гаване» передаст 50 машин марки «Москвич».

Автомобили возрожденной марки «Москвич» выпускают на Московском автозаводе, который до 2022 года принадлежал Renault. Сейчас с конвейера сходят небольшой кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия, а также седан «Москвич 6». В основе «Москвичей» — китайские JAC.

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