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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

«Москвичи» будут работать в такси на Кубе

Источник:
Sibnet.ru
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Таксопарк из автомобилей «Москвич» планируют создать на Кубе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич"», — написал Собянин в телеграм-канале.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита на Кубу 4 апреля рассказал, что российская сторона в рамках «проекта по организации таксопарка в Гаване» передаст 50 машин марки «Москвич».

Автомобили возрожденной марки «Москвич» выпускают на Московском автозаводе, который до 2022 года принадлежал Renault. Сейчас с конвейера сходят небольшой кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия, а также седан «Москвич 6». В основе «Москвичей» — китайские JAC.

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Топ комментариев

jeryakob

Не прошло и нескольких лет. Следствие вели колобки

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются

Улитка на склоне

То есть у студентов одноразовое питание. Раз в месяц. Потом гранит науки грызть.