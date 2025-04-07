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Грузия задумалась о возвращении Абхазии и Южной Осетии

Источник:
ТАСС
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Народ Грузии должен набраться терпения для воссоединения с Абхазией и Южной Осетией, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Восстановление территориальной целостности, я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике», — приводит ТАСС слова Кобахидзе, сказанные им в эфире грузинского телевидения.

Премьер-министра Грузии отметил, что решение этого вопроса, будет зависеть от разных факторов, « но при терпении и правильной политике все возможно».

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал.

Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан и миротворцев, находившихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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