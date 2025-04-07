Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. На его счету сейчас 895 шайб.

Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин.

895-ю шайбу Овечкин забросил на шестой минуте броском из любимого участка — левого круга вбрасывания.

«Говорят, что рекорды можно побить, но я не уверен, что кто-то сможет забить больше. Поздравляю, Алекс, я хочу пожать тебе руку за то, что ты побил мой рекорд», — сказал присутствовавший на матче Гретцки.

На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.