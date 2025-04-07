НАВЕРХ

Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
265 1
Александр Овечкин
Фото: © Bruce Bennett/Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. На его счету сейчас 895 шайб.

Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин.

895-ю шайбу Овечкин забросил на шестой минуте броском из любимого участка — левого круга вбрасывания.

«Говорят, что рекорды можно побить, но я не уверен, что кто-то сможет забить больше. Поздравляю, Алекс, я хочу пожать тебе руку за то, что ты побил мой рекорд», — сказал присутствовавший на матче Гретцки.

На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.

Еще по теме
Чемпион КХЛ сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф
Овечкин повторил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Овечкину осталось пять шайб, чтобы побить рекорд Гретцки
Скончался бывший главный тренер «Сибири» Мартемьянов
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Картина дня
Овечкин побил рекорд Гретцки. ВИДЕО
Время ожидания общественного транспорта в России рекордно выросло
Кадыров рассказал о кровной мести за отца
УАЗ собрал первый серийный автомобиль на Кубе
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

jeryakob

Не прошло и нескольких лет. Следствие вели колобки

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются

shlidt

Греются не только с оборонзаказов, но и с благотворительных поступлений. Так что не вижу смысла в такой...