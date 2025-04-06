Время ожидания общественного транспорта в России рекордно выросло

Среднее время ожидания общественного транспорта в России в 2024 году увеличилось до 15 минут и 48 секунд туда и обратно, это рекордный показатель, следует из данных Росстата.

Пассажиры в 2024 году ждали общественный транспорт 15 минут и 48 секунд в обе стороны, проанализировало РИА Новости данные Росстата. Это почти на четыре минуты больше показателя двумя годами ранее: в 2022 году этот показатель составлял около 12 минут.

Время ожидания в прошлом году стало рекордным как минимум с 2016 года.

В 2024 году число поездок на общественном транспорте снизилось до 17 в месяц. В 2022 году россияне пользовались транспортом почти 18 раз в месяц. При этом общее время в пути выросло на две минуты — до 42 минут и 42 секунд.

В целом в России за последние два года доля пользующихся общественным транспортом снизилась до 50,5% с 53,5% двумя годами ранее. Чаще всего на нем ездят пассажиры в возрасте 15-24 лет и старшее 70 лет.