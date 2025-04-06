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Валя Карнавал поступила в вуз после 9 класса без экзаменов

Источник:
Sibnet.ru
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Валя Карнавал
Фото: © @karnaval

Блогер и певица Валя Карнавал поступила в московский вуз без сдачи экзаменов, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

«Карнавал стала студенткой Финансового университета», — написали «Аргументы и Факты» без ссылки на источник.

По данным издания, школьники выразили возмущение в социальных сетях, поскольку Карнавал заняла место потенциальных абитуриентов, которые долгие годы готовились к сдаче ЕГЭ.

Вале Карнавал 23 года. Она окончила девять классов в селе Новобатайск, училась в двух колледжах в Ростове-на-Дону, но оба бросила.

В вузы в России поступают по результатам Единого государственного экзамена, который сдают в 11 классе.

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