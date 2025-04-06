Кадыров рассказал о кровной мести за отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров через три года после смерти отца Ахмата Кадырова исполнил обет кровной мести, о том, как это было, он рассказал в телеграм-канале.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Ответственность за произошедшее на себя взял лидер незаконных вооруженных формирований Сулейман Имурзаев (Хайрулла). Кровная месть свершилась через три года — 4 апреля 2007 года.

«В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщенного отца. Это не в наших традициях», — объяснил Кадыров, почему ему было важно «отомстить за кровь» отца до вступления в должность главы Чечни.

На протяжении шести месяцев Рамзан Кадыров с Магомедом Даудовым, занимающем сейчас должность спикера парламента Чечни, пытались поймать Имурзаева живым, но это оказалось «сложность задачей». В канун инаугурации Кадырова они отказались от этой идеи и стали реализовывать план по «ликвидации Хайруллы».

Кадыров вспомнил, что собирался отправиться «в горный регион», но Даудов предложил ему остаться и «готовиться к завтрашнему важному дню». В результате в ночь на 5 апреля 2007 года небольшая штурмовая группа во главе с Даудовым отследили и уничтожили Хайруллу.

«Для меня это была бессонная ночь. Под утро мне позвонил Магомед Даудов и сообщил, что кровь моего дорогого отца Ахмата-Хаджи отомщена. <…> Я благодарю всех, кто помогал мне в этом деле справедливости и чести», — отметил Кадыров.

Он добавил, что за успешную ликвидацию организатора теракта 9 мая 2004 года и многолетнюю доблестную службу в рядах правоохранительных органов Даудов был удостоен звания Героя России.