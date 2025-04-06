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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно о возможном масштабном сокращении армии США

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США
Фото: © U.S. Department of Defense

Военное руководство США тайно рассматривает возможность масштабного сокращения армии, в ходе которого могут уволить до 90 тысяч человек, сообщили анонимные американские чиновники.

Сейчас численность американских вооруженных сил составляет 450 тысяч человек. Минобороны США в одном из сценариев развития армии допускает сокращение действующих бойцов до 360-420 тысяч человек, сказали порталу Military.com неназваные источники во власти.

«Потенциальное сокращение станет одним из самых значительных за последние годы, поскольку военные стратеги стремятся превратить армию <…> в более гибкое спецподразделение, которое, как они надеются, лучше подойдет для будущих конфликтов», — говорится в статье.

Некоторые военные чиновники на условиях анонимности в разговорах со СМИ выразили тревогу по поводу того, что сокращение численности военнослужащих может усугубить и без того сложную ситуацию с набором персонала и привести к оттоку квалифицированных кадров.

«Если мы сократим численность персонала без четкой стратегии удержания, мы рискуем потерять талантливых людей, у которых есть другие варианты», — сказал неназванный американский чиновник.

При этом, как уточняет портал, неясно, коснется ли возможное сокращение только армейского резерва или это затронет и Нацгвардию.

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Оборона #Армия #Военная политика
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