Стало известно о возможном масштабном сокращении армии США

Военное руководство США тайно рассматривает возможность масштабного сокращения армии, в ходе которого могут уволить до 90 тысяч человек, сообщили анонимные американские чиновники.

Сейчас численность американских вооруженных сил составляет 450 тысяч человек. Минобороны США в одном из сценариев развития армии допускает сокращение действующих бойцов до 360-420 тысяч человек, сказали порталу Military.com неназваные источники во власти.

«Потенциальное сокращение станет одним из самых значительных за последние годы, поскольку военные стратеги стремятся превратить армию <…> в более гибкое спецподразделение, которое, как они надеются, лучше подойдет для будущих конфликтов», — говорится в статье.

Некоторые военные чиновники на условиях анонимности в разговорах со СМИ выразили тревогу по поводу того, что сокращение численности военнослужащих может усугубить и без того сложную ситуацию с набором персонала и привести к оттоку квалифицированных кадров.

«Если мы сократим численность персонала без четкой стратегии удержания, мы рискуем потерять талантливых людей, у которых есть другие варианты», — сказал неназванный американский чиновник.

При этом, как уточняет портал, неясно, коснется ли возможное сокращение только армейского резерва или это затронет и Нацгвардию.