«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам

«Роснано» подала иск к бывшему главе Анатолию Чубайсу для возмещения ущерба, связанного с реализацией проекта Plastic Logic — разработки «планшета Чубайса», сообщил директор корпорации по особым поручениям Евгений Фролов. Суд арестовал деньги и имущество экс-главы и семи топ-менеджеров на сумму 5,6 миллиарда рублей.

«Иск о взыскании убытков, понесенных "Роснано" в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей», — сказал Фролов ТАСС.

По словам директора, компания в 2012 году решила не запускать завод в России, и все инвестиции уходили в адрес юрлиц, зарегистрированных за рубежом. Это финансирование продолжалось более десяти лет, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи бывших топ-менеджеров компании. Это Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Чубайс возглавлял корпорацию «Роснано» с момента ее основания в 2008 году до 2020 года, после чего стал специальным представителем президента России по международным связям. В марте 2022 года он покинул Россию, за границей занимается исследовательской работой.