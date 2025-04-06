Гимнастке отказали в нейтральном статусе из-за фото ребенка в пилотке

Чемпионке России по художественной гимнастике Карине Киреевой не дали нейтральной статус из-за совместного фото с ребенком в военной пилотке, следует из данных специального комитета FIG (Международной федерации гимнастики).

Комитет, изучавший заявку Киреевой на нейтральный статус, обнаружил фото гимнастики с ребенком в пилотке в интернете и принял его как акт поддержки СВО. После этого ее заявка на нейтральный статус была отклонена, приводит ТАСС материалы дела.

Киреева сфотографировалась с ребенком в пилотке, который был участником февральского гала-концерта, посвященного Дню защитника Отечества и проходившем в Москве. Фото было размещено самим ребенком в его собственной соцсети.

На февральском чемпионате России по художественной гимнастике 19-летняя Киреева выиграла золото в упражнениях с обручем, серебро в личном многоборье и упражнениях с булавами, бронзу в упражнениях с мячом.

Нейтральный статус для участия в международных соревнованиях получили 12 российских гимнастов. Они решили отказаться от выступления на турнирах FIG из-за многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования.