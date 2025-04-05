Священник сбил из ружья два дрона ВСУ

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков, занимавшийся эвакуацией мирных жителей Суджи, сбил из охотничьего ружья два украинских дрона, говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа, опубликованного на сайте РПЦ.

«Отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — говорится в документе.

Митрополит Герман напомнил, что из-за опасной и сложной обстановки въезд в южные районы области был запрещен, но в сопровождении военных небольшие волонтерские группы проникали в Суджу для эвакуации переживших оккупацию жителей и для подвоза воды и продовольствия.

Также в рапорте отмечается, что 18 марта иерей Игорь с группой волонтеров вновь подверглись атаке украинского беспилотника. В результате иерей Игорь получил легкую контузию, однако продолжил служить.

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