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Ким Чен Ын испытал снайперскую винтовку

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тренировочную базу сил специальных операций Корейской народной армии и провел комплексную подготовку.

В частности, Ким Чен Ын принял доклад военного командования и понаблюдал за учениями по комплексной тактической подготовке и стрельбе из снайперского оружия, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что северокорейский лидер также руководил тренировками по стрельбе и лично провел испытание новой снайперской винтовки. После стрельбы он остался доволен результатами.

Вместе с Ким Чен Ыном базу посетили министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и начальник Генштаба КнА Ли Ен Гиль. Лидер КНДР подчеркнул, что укрепление сил специального назначения — главная составная часть стратегии развития народной армии.

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Оборона #Оружие
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