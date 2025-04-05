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Чемпион КХЛ сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Омский «Авангард» со счетом 3:2 выиграл у магнитогорского «Металлурга» в пятом матче серии стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, омский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в четвертьфинал. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» выбыл из розыгрыша в первом раунде плей-офф.

«Металлург» после трех матчей серии уступал «Авангарду» 0-3, но смог победить в двух последующих матчах. Однако в третьем матче омичи смогли подряд забросить три шайбы — отличились Михаил Гуляев и Наиль Якупов, оформивший дубль.

В третьем периоде Дмитрий Силантьев сумел отквитать один гол. На 52-й минуте Данила Юров сократил отставание до минимума, однако сравнять счет «Металлург» уже не успел.

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